В Киеве ветераны потребовали отмены решения о присвоении проспекту Ватутина имени Шухевича

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Участники митинга в украинской столице обратились к мэру городу Виталию Кличко с просьбой отменить решение городского совета о переименовании проспекта, названного в честь генерала Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича. Об этом сообщила общественный деятель Ирина Бережная в Facebook.

"Сегодня в Мариинском парке Киевская организация ветеранов Украины совместно с нашим Институтом правовой политики и социальной защиты провела митинг возле памятника легендарному полководцу, освободившему Город-герой Киев от немецко-фашистских захватчиков, Николаю Ватутину", - написала Бережная. Она уточнила, что "участники митинга, среди которых было много ветеранов Великой Отечественной войны, проголосовали за обращение к мэру города Киева Виталию Кличко с требованием не подписывать решение Киеврады от 1 июня о переименовании проспекта имени Ватутина на Шухевича".

Кроме того, Бережная призвала киевлян подписывать петицию, опубликованную на сайте городского совета, в которой предлагается оставить прежнее название проспекта. На данный момент петиция набрала более трех тысяч голосов поддержки из 10 тысяч необходимых для ее рассмотрения местной властью. До конца голосования осталось 85 дней.

1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Данное решение поддержали 69 местных депутатов при минимально требуемых 61. В декабре прошлого года указанный проект о переименовании проспекта рассматривался Киевсоветом, но не набрал достаточного количества голосов.

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича- Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин - прославленный советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.