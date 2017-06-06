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CNN: Флинн передал Конгрессу США более 600 страниц документов, касающихся его контактов

Международная панорама
6 июня, 22:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По данным источников, переданные материалы преимущественно касаются частного бизнеса экс-помощника президента США, однако в их число входит также ряд его личных документов

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Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн передал в распоряжение специального комитета по разведке Сената Конгресса, который проводит расследование якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборы, более 600 страниц документов, касающихся его рабочих контактов. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По данным ее источников, переданные материалы преимущественно касаются частного бизнеса Флинна, однако в их число входит также ряд личных документов экс-помощника президента.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Ранее спецкомитет по разведке Сената направил двум компаниям, принадлежащим Флинну, запрос на предоставление документов, касающихся взаимодействия этих фирм с Россией.

До этого тот же комитет пытался вызвать Флинна повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних президентских выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Флинн ответил законодателям отказом, воспользовавшись 5-й поправкой к конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя. После этого представители Флинна заявили, что он согласен передать в распоряжение законодателей часть своих документов, однако сам давать показания не будет.

Флинн занял должность помощника Трампа по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что она пыталась повлиять на избирательный процесс в США.

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