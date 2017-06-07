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Трамп и король Саудовской Аравии обсудили единство стран региона в борьбе с терроризмом

Международная панорама
7 июня, 2:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В Белом Доме подчеркнули важность единства Персидского залива для поддержания мира и безопасности в регионе

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили единство стран Персидского залива в свете борьбы с терроризмом. Об этом сообщил представитель Белого дома.

"Его (Трампа) послание заключалось в том, что нам нужно единство в регионе для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма. Важно, чтобы Персидский залив был един для поддержания мира и безопасности в регионе", - сказал представитель.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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