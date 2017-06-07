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Власти Венесуэлы начали диалог с одним из лидеров оппозиции, находящимся в заключении

Международная панорама
7 июня, 2:25 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Заключенный находится в тюрьме "Рамо-Верде"

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МЕХИКО, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти приступили к диалогу с известным оппозиционером Леопольдо Лопесом, отбывающим заключение. Об этом сообщила во вторник министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельси Родригес. Заключенный находится в тюрьме "Рамо-Верде" недалеко от Каракаса.

"Мы начали процесс диалога с Леопольдо Лопесом", - сказала Родригес. Несколькими днями ранее она и бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро встретились с оппозиционером. В минувшем году политик из европейской страны входил в группу международных посредников, участвовавших в налаживании общения между правительством и оппозицией Венесуэлы.

С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают манифестации против исполнительной власти. За это время жертвами насилия и беспорядков в ходе них стали не менее 65 человек, свыше тысячи пострадали, порядка трех тысяч были задержаны.

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в феврале 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года он был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В феврале текущего года это решение было оставлено в силе, после того как Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную адвокатами политика.

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