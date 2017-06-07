MI-5 проигнорировала сигнал Рима о планах одного из нападавших в Лондоне стать террористом

На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2Происшествия 7 июня, 11:17
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата СафинаПолитика 7 июня, 11:16
Токсины из окружающей среды ухудшают работу мозгаСоциальная ответственность 7 июня, 11:13
Вылет самолета с участниками совещания у Медведева по авиапрому был задержан в МосквеПроисшествия 7 июня, 11:11
СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человекМеждународная панорама 7 июня, 11:10
Протоколы избирательных участков с QR-кодом опробуют на губернаторских выборах на УралеНовости Урала 7 июня, 11:02
Времени вопреки: 2000-летие Дербента подарило городу вторую молодостьВ стране 7 июня, 11:00
Рабочие руки в Арктике: почему регионы поддерживают введение госзаказа на профессииОбщество 7 июня, 11:00
Ученые: океан находится в "цикле упадка" из-за человеческой деятельностиСоциальная ответственность 7 июня, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская служба контрразведки MI-5 проигнорировала предупреждение итальянской полиции о том, что один из исполнителей теракта в Лондоне итальянец марокканского происхождения Юссеф Загба планировал стать террористом. Об этом сообщила газета The Times.
По ее данным, в телефоне 22-летнего Загбы хранились материалы, связанные с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Итальянские власти, в свою очередь, сообщали, что он был занесен в список подозреваемых в причастности к терроризму. При этом у Великобритании был доступ к этой базе данных.
Источник The Times отметил, что общеевропейские базы данных не были в полном объеме задействованы в работе правоохранительных органов, особенно в Великобритании, где со скепсисом относятся к некоторым европейским разведывательным службам.
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 были госпитализированы. Все террористы были ликвидированы.