MI-5 проигнорировала сигнал Рима о планах одного из нападавших в Лондоне стать террористом

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская служба контрразведки MI-5 проигнорировала предупреждение итальянской полиции о том, что один из исполнителей теракта в Лондоне итальянец марокканского происхождения Юссеф Загба планировал стать террористом. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, в телефоне 22-летнего Загбы хранились материалы, связанные с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Итальянские власти, в свою очередь, сообщали, что он был занесен в список подозреваемых в причастности к терроризму. При этом у Великобритании был доступ к этой базе данных.

Источник The Times отметил, что общеевропейские базы данных не были в полном объеме задействованы в работе правоохранительных органов, особенно в Великобритании, где со скепсисом относятся к некоторым европейским разведывательным службам.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 были госпитализированы. Все террористы были ликвидированы.