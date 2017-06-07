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Евросоюз решил запустить Европейский оборонный фонд

Международная панорама
7 июня, 13:24 UTC+3 Ася Арутюнян, Денис Дубровин

При этом глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что создание такого фонда не означает, что Евросоюз будет дублировать функции НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Евросоюз принял решение запустить Европейский оборонный фонд. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы решили запустить Европейский оборонный фонд", - сказала она.

Могерини в очередной раз подчеркнула, что его создание не означает, что ЕС будет дублировать функции НАТО. "Это очень амбициозный вклад для усиления обороны совместно с той работой, которую мы делаем с НАТО", - отметила она.

Фонд предполагается создать в рамках европейского плана по обороне и безопасности, который Совет ЕС утвердил еще в ноябре 2016 года. Как заявила Могерини, он не направлен на создание европейской армии, европейских штабных структур или обеспечение территориальной обороны Евросоюза.

Предлагаемый фонд будет включать два "окна", которые дополняют друг друга, но различны по своей правовой структуре и источникам бюджета". "Окно исследования" - для финансирования совместных исследований в сфере инновационных оборонных технологий, таких как электроника, метаматериалы, зашифрованное программное обеспечение или робототехника. "Окно возможностей" будет выступать в качестве финансового инструмента, позволяющего странам - членам ЕС приобретать определенную военную технику вместе, чтобы сократить собственные расходы.

€5,5 млрд инвестиций

В то же время в пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что оборонный фонд будет с 2020 года обеспечивать до €5,5 млрд инвестиций в военно-промышленный комплекс государств ЕС в год.

"С 2020 года фонд будет обеспечивать до €5,5 млрд инвестиций в разработку новых технологий и создание новых военных возможностей в ЕС", - говорится в сообщении.

До 2020 года Еврокомиссия рассчитывает генерировать до €2,6 млрд. До 2020 года из бюджета ЕС будет выделяться на эти нужды по €500 млн, после 2020 года - до €1 млрд. Остальные деньги предоставят государства - члены ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что для получения финансирования на новые военные проекты в разработке должны участвовать как минимум три компании из двух и более стран ЕС.

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