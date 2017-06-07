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Макрон подтвердил гибель трех французов во время теракта 4 июня в Лондоне

Международная панорама
7 июня, 13:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Ранее французский МИД сообщал о двух погибших гражданах Франции, один человек числился пропавшим без вести

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ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Три гражданина Франции стали жертвами теракта в Лондоне 4 июня, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон.

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"Мы подтверждаем теперь, что с французской стороны погибли трое и ранены восемь человек", - сказал глава государства журналистам после встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

Ранее МИД Франции подтвердил опознание двух французских граждан, еще один числился пропавшим без вести. Кроме того, по данным министерства, восемь французов были ранены в результате теракта, четверо остаются в тяжелом состоянии.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле начали давить пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до близлежащего Боро-маркет, где вышли из машины и стали нападать на прохожих с ножами. В результате теракта погибли семь человек, 48 попали в больницы. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

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