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Sky: ОАЭ закрывают на своей территории все офисы Qatar Airways

Международная панорама
7 июня, 15:23 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху

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КАИР, 7 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Объединенные Арабские Эмираты закрывают все офисы катарской авиакомпании Qatar Airways на своей территории. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, по распоряжению Управления гражданской авиации страны, "представительства катарского авиаперевозчика должны быть закрыты незамедлительно".

Накануне Управление гражданской авиации Саудовской Аравии отменило действие лицензии Qatar Airways и также распорядилось закрыть все офисы катарской компании. Со вторника Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху.

Ранее государственный министр иностранных дел эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш сообщил, что против Дохи могут быть введены новые санкции, в том числе в сфере международной торговли.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания понизила уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

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