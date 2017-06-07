Пентагон: ВВС коалиции не наносили 16 марта авиаудар по мирным жителям в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, утверждает, что 16 марта авиаудар возглавляемой США коалиции в сирийской деревне Аль-Джина (провинция Алеппо) был нанесен по террористам, а не мирным жителям, как о том сообщили правозащитные организации. О выводах соответствующего расследования рассказал в среду заместитель руководителя СЕНТКОМ бригадный генерал Пол Бонтрейджер в беседе с журналистами.

"Мы изучили сообщения СМИ, в которых говорилось о большом числе убитых мирных жителей, но наше расследование не выявило доказательств, которые бы подтверждали эти утверждения, - отметил он. - Нам не известно о большом числе гражданских лиц, которых бы отправили в больницы после авиаудара".

Бонтрейджер выразил уверенность в том, что авиация коалиции наносила удар "по собранию боевиков и главарей (террористической группировки) "Аль-Каиды" (запрещена в России - прим. ТАСС). "Речь не идет о собрании мирных жителей, - утверждал он. - Мы достигли намеченной цели и ликвидировали несколько террористов "Аль-Каиды".

Генерал подчеркнул, что авиаудар "соответствовал всем оперативным и законным требованиям". "Мы просто не обнаружили неопровержимых доказательств, которые бы дискредитировали данные нашей разведки", - сказал он. Однако Бонтрейджер не исключил, что в результате авиаудара "мог погибнуть один мирный житель".

При этом в СЕНТКОМ указали на "ряд недоработок", допущенных во время операции. Так, военнослужащие изначально не знали, что авиаудар будет нанесен по зданиям, которые входят в комплекс мечети. Для проведения операции, цели которой укрываются в культовых зданиях, необходимо утверждение на более высоком уровне. Генерал рассказал, что в результате авиаудара погибли около двух десятков террористов, а также была уничтожена школа и повреждено здание строящейся мечети.

Правозащитные организации и активисты сирийской оппозиции заявляли, что жертвами операции в деревне Аль-Джина стали десятки мирных жителей. Так, "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщил, что по меньшей мере 42 человека были убиты и десятки ранены в результате авиаудара.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявила, что Москва не ставит под сомнение тот факт, что целью авиаударов, нанесенных американской стороной по окрестностям деревни, были террористы. "Безусловно, необходимо разобраться, что же произошло на юго-западной окраине Аль-Джины, какой конкретно объект подвергся бомбежке, кто эти жертвы, о которых говорят "очевидцы". В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет", - подчеркнула Захарова.