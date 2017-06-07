В Пентагоне намерены исходить из того, что ракеты КНДР могут достичь территории США

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Агентство по ПРО министерства обороны США намерено в своей работе исходить из того, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР могут достичь территории Соединенных Штатов. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил директор этого управления вице-адмирал Джеймс Сиринг.
"Достижения (КНДР) по разработке и демонстрации технологий баллистических ракет последних шести месяцев вызвали серьезную обеспокоенность у меня и у других. Мы должны исходить из того, что запущенная Северной Кореей МБР с ядерной боеголовкой может достичь США", - сказал он, выступая перед членами комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.
Ранее американские военные успешно испытали систему перехвата баллистических ракет, которая развернута в Калифорнии и на Аляске. Согласно распространенному Пентагоном меморандуму, данные ракеты-перехватчики "продемонстрировали свою возможность защитить страну от небольшого числа ракет средней дальности и межконтинентальных ракет".