В Пентагоне намерены исходить из того, что ракеты КНДР могут достичь территории США

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Агентство по ПРО министерства обороны США намерено в своей работе исходить из того, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР могут достичь территории Соединенных Штатов. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил директор этого управления вице-адмирал Джеймс Сиринг.

"Достижения (КНДР) по разработке и демонстрации технологий баллистических ракет последних шести месяцев вызвали серьезную обеспокоенность у меня и у других. Мы должны исходить из того, что запущенная Северной Кореей МБР с ядерной боеголовкой может достичь США", - сказал он, выступая перед членами комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Ранее американские военные успешно испытали систему перехвата баллистических ракет, которая развернута в Калифорнии и на Аляске. Согласно распространенному Пентагоном меморандуму, данные ракеты-перехватчики "продемонстрировали свою возможность защитить страну от небольшого числа ракет средней дальности и межконтинентальных ракет".