Источник: в Сенате США нет согласия насчет новых санкций в отношении РФ

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенаторы от обеих партий США на данный момент обсуждают вопрос о новых антироссийских санкциях, которые могут быть оформлены в виде поправок, но пока окончательного решения нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в аппарате американского Конгресса.
По его словам, "в дискуссиях участвуют более десятка сенаторов от обеих партий, включая лидеров (республиканцев и демократов) Митча Макконнелла и Чака Шумера". "Но пока непонятно, как будут выглядеть эти поправки, обсуждение продолжается", - добавил собеседник агентства.
Ранее Макконнелл сообщил журналистам, что поправки о санкциях в отношении РФ могут быть включены в законопроект о новых ограничительных мерах против Ирана, который 7 июня рассматривается Сенатом. "По мере того, как мы рассматриваем этот законопроект, мы ожидаем, что поправки о санкциях против России вероятно будут предложены", - сказал сенатор. Эти санкции связаны с ситуацией на Украине, политикой РФ в Сирии, а также с бездоказательно приписываемыми Москве попытками вмешаться в выборы президента США 2016 года.
Конкретно сейчас в зале заседаний Сената обсуждается тема климатических изменений.