Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил президенту Дональду Трампу рискнуть депортировать и его в соответствии с указами об ужесточении иммиграционного режима в США. Об этом Куомо, дед которого переселился в Соединенные Штаты из Италии, заявил в среду, выступая в городе Нью-Йорк.

Губернатор, который, как и Трамп, родился в нью-йоркском районе Куинс, напомнил главе государства: "Нью-йоркцы знают, что все мы являемся иммигрантами. И ты, мой друг, тоже им являешься", - заметил Куомо.

"Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни тогда с меня, потому что я считаю себя иммигрантом", - заявил губернатор штата. Его отец Марио в свое время был американским губернатором и в 1992 году считался одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии и главным оппонентом республиканца Джорджа Буша- старшего.

Трамп родился в Нью-Йорке 14 июня 1946 года. Его отец имел немецкие корни, мать - шотландка, они скончались в 1999 и 2000 годах. У 70-летнего магната пять детей и восемь внуков. Трамп в восьмой раз стал дедом в конце марта прошлого года, в самый разгар предвыборной борьбы.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

Администрация Трампа также приняла решение приостановить программу для беженцев на 120 дней, в течение которых будет проведена оценка существующих процедур с целью обеспечения безопасности жителей США.