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Трамп рад, что Коми подтвердил отсутствие расследования в отношении него лично

Международная панорама
8 июня, 1:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

"Президент чувствует себя целиком и полностью оправданным. Он намерен продолжить продвигать свою повестку", - говорится в заявлении адвоката главы государства Марка Касовица

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп положительно воспринял заявления бывшего главы ФБР Джеймса Коми о том, сам он не является объектом расследования так называемого российского вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении частного адвоката главы государства Марка Касовица.

"Президент рад тому, что мистер Коми наконец публично подтвердил свои частные высказывания о том, что президент не находился под следствием в рамках российского расследования. Президент чувствует себя целиком и полностью оправданным. Он намерен продолжить продвигать свою повестку", - говорится в тексте заявления.

В четверг Коми, которого Трамп уволил 9 мая, выступит на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке, где ему будут заданы вопросы о так называемом "российском деле".

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