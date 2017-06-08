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Ливийская армия представила документы, свидетельствующие о поддержке Катаром террористов

Международная панорама
8 июня, 2:32 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

В документах сообщается, что Катар финансировал экстремистские группы в Ливии и снабжал их оружием

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КАИР, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Катар финансировал экстремистские группы, в том числе "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии и снабжал их оружием. Об этом заявил в среду вечером на пресс-конференции официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) полковник Ахмед аль-Мисмари, который предоставил ряд документов, которые, по его словам, свидетельствуют о причастности Дохи к поддержке боевиков в этой североафриканской стране.

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© REUTERS/Fadi Al-Assaad

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Он сообщил, что офицер катарской разведки в ранге полковника "работает в Тунисе и отвечает за диверсионную деятельность в регионе как в финансовом, так и морально-идеологическом плане". "Он, в частности, несет ответственность за отправку боевиков "Даиш" (арабское наименование ИГ) в Ливию", - сказал представитель армии, обвинив Катар в попытке расколоть ливийское общество и "испортить его жизнь, на что были потрачены миллиарды долларов".

Аль-Мисмари указал, что Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается "колыбелью" восстания 2011 года, прим. ТАСС) стал главной "ареной "преступлений" эмирата после того, как он "передал оружие ополченцам экстремистского толка". Кроме того, полковник утверждал, что все громкие убийства, которые происходили в этом городе, "спонсировались" катарцами, которые планировали также ликвидировать командующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара.

Спикер ВС заявил, что вооруженное крыло контролирующего сектор движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" имеет непосредственное отношение к происходящему в Ливии "с указки Катара". В этой связи он призвал Доху "избавиться от ее отношений с Ираном и "Братьями-мусульманами" и вернуться к решению общеарабских проблем".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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