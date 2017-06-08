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Оппозиция насчитала 196 пострадавших за день протестов в Каракасе

Международная панорама
8 июня, 5:15 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 8, июня. /ТАСС

Кроме того, погиб 17-летний юноша

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МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Не менее 196 человек пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе в среду. Об этом сообщил глава столичного муниципалитета Эль-Атильо Давид Смолански из оппозиционной партии "Народная воля".

"196 человек пострадали, из них 22 получили травмы от гранат (со слезоточивым газом), у одного перелом, еще один находится в реанимации. Еще 12 человек получили ранения дробью. Кроме того, как всем известно, один человек погиб", - сказал Смолански на пресс-конференции, которая транслировалась через приложение Periscope.

Ранее в среду прокуратура республики сообщила, что начала расследование по факту гибели 17-летнего юноши в ходе манифестации.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают акции протеста против исполнительной власти. Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", в ходе них были задержаны порядка 3 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами.

Число пострадавших превысило 1 тыс. человек. По разным оценкам, погибли от 65 до 80 человек.

Поводом для самых массовых за последние годы антиправительственных выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

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