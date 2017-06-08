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Три человека задержаны в Лондоне по подозрению в терроризме

Международная панорама
8 июня, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По адресам проживания задержанных идут обыски

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании минувшей ночью задержали на востоке Лондона трех человек по подозрению в террористической деятельности.

Как сообщает Скотленд-Ярд на своем сайте, задержания не связаны с совершенным 3 июня терактом в центре британской столицы.

"Двое мужчин в возрасте 34 и 37 лет были задержаны по разным адресам в Ньюэме. Третий 33-летний подозреваемый был задержан в районе Уолтем-Форест. Все трое были задержаны по подозрению в совершении, планировании или подстрекательстве к совершению террористических актов, согласно статье 41 закона о борьбе с терроризмом 2000", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей в одном из полицейских участков на юге Лондона. По адресам проживания задержанных ведутся обыски.

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