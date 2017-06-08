Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию Брейвика

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ОСЛО, 8 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Верховный суд Норвегии не будет рассматривать апелляцию Андерса Брейвика, который требует признать факт нарушения его прав в тюрьме.
Об этом говорится в сообщении, распространенном апелляционной комиссией Верховного суда.
В марте текущего года норвежский Апелляционный суд занял сторону Министерства юстиции и общественной безопасности, признав, что условия содержания осужденного террориста в тюрьме не являются нарушением прав человека.
В 2016 году Окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика против норвежского государства, постановив, что в отношении террориста нарушается статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (о запрете пыток и унижающего достоинство обращения).