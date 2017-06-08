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Строительство защитного сооружения на Чернобыльской АЭС завершится в ноябре

Международная панорама
8 июня, 13:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

По словам президента Украины, конфайнмент над четвертым энергоблоком ЧАЭС сможет обеспечить экологическую безопасность страны на сто лет

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Украина в ноябре 2017 года завершит строительство нового защитного сооружения (конфайнмента) над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киевской области.

"Я думаю, мы завершим в ноябре и сдадим конфайнмент, который на сто лет обеспечит экологическую безопасность страны", - сказал он. Порошенко также отметил, что объект является "самым большим подвижным сооружением в мире".

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Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

Самоотверженная работа ликвидаторов со всего Советского Союза, которые очистили крышу от "фонящих" обломков и предотвратили попадание радиоактивных материалов в грунтовые воды, позволило уже к ноябрю 1986 года завершить объект "Укрытие" - первый бетонный саркофаг высотой более 50 метров. Он удерживает не менее 95 процентов топливосодержащих масс разрушенного реактора, а также около 70 тыс. тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли.

В 2012 году началось строительство нового защитного сооружения, которое накроет объект "Укрытие". Генеральным подрядчиком проекта выступил французский консорциум Novarka. В ноябре 2016 года арка была установлена в проектное положение.

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