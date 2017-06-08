В Херсонской области восемь ресторанов оштрафованы за использование русского языка

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Восемь рестораном в Херсонской области оштрафованы за использование в чеках и меню русского языка.
Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) в Херсонской области.
"Хозяйственные субъекты, которые осуществляют деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языке, а именно: информация, обозначенная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал учреждений во время обслуживания общается на русском языке", - говорится в сообщении.
По данным службы, автором всех жалоб является "один и тот же человек". Он подал 10 жалоб на рестораны и аптеки, но проверка подтвердила только восемь случаев нарушений.
"По результатам внеплановых проверок в отношении восьми хозяйствующих субъектов применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные ст. 23 Закона Украины "О защите прав потребителей", восемь человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях", - уточнили в Госпотребслужбе.
Вытеснение русского языка
Действующая украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предлагает сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.
Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий неоднократно запрещал депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языке. Позже он зарегистрировал законопроект, по которому все заседания парламента, а также парламентских комитетов и комиссий должны проходить только на украинском языке. Соответствующий проект закона пока не был включен в повестку дня.
В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики". Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.