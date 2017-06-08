Боевики ИГ объявили об убийстве двух заложников

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заявила, что ее боевики убили двух граждан Китая, похищенных в Пакистане в конце мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на так называемое информационное агентство ИГ.

Два гражданина КНР, работавшие в Пакистане учителями китайского языка, были похищены 24 мая в городе Кветта. Трое китайцев - мужчина и две женщины - возвращались пешком домой с рынка в пакистанском городе Кветта, когда им преградил дорогу автомобиль Toyota с вооруженными людьми. Террористы силой посадили внутрь мужчину и женщину, однако третей девушке удалось бежать от похитителей, потому что за нее вступился прохожий.