Экс-глава ФБР не исключил, что в случае избрания президентом Клинтон его бы уволили

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми не исключил, что в случае избрания Хиллари Клинтон президентом США он был бы уволен.

"Если бы избрали Хиллари Клинтон, я, возможно, был уволен. Я не знаю", - сказал он на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

Экс-госсекретарь неоднократно заявляла, что главной причиной ее проигрыша на прошлогодних президентских выборах стало решение Коми возобновить завершенное в июле расследование дела об использовании Клинтон личного электронного почтового ящика для ведения служебной переписки за 10 дней до выборов. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

9 мая президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом, Коми проработал на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на десятилетний срок. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя ФБР не должна быть политизирована.