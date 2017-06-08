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Экс-глава ФБР отказался отвечать на вопрос о сговоре Трампа с РФ на открытых слушаниях

Международная панорама
8 июня, 19:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Джеймс Коми считает, что не должен отвечать на этот вопрос в открытом режиме

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми отказался комментировать версию о возможном сговоре между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Он отметил, что не считает целесообразным отвечать на данный вопрос одного из сенаторов на открытых слушаниях.

"Это вопрос, на который, по моему мнению, я не должен отвечать в открытом режиме", - сказал Коми.

ФБР расследует утверждения о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанные с этим вопросы. Параллельно соответствующие разбирательства ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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