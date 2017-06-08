Коми: минюст США просил не называть расследованием действия ФБР в отношении Клинтон

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Предыдущая министр юстиции, генеральный прокурор США Лоретта Линч добивалась от подчиненного ей Федерального бюро расследований (ФБР) того, чтобы оно не называло свои действия в отношении кандидата в президенты Хиллари Клинтон расследованием. Это признал бывший директор ФБР Джеймс Коми, выступая в четверг в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов в США.

По словам экс-главы ФБР, на его решение публично выступить в прошлом июле с заявлением по поводу скандала, спровоцированного использованием Клинтон в бытность госсекретарем США (в 2009-13 годах) личного компьютерного сервера для ведения по электронной почте служебной переписки в нарушение правительственных норм, повлиял ряд факторов. В связи с этим экс-глава ФБР подтвердил, что в частности речь идет о личной встрече между Линч и бывшим президентом США Биллом Клинтоном, супругом Хиллари, в июне 2016 года.

Как отметил Коми, на него этот контакт между Линч и Клинтоном воздействовал решающим образом. "Я должен был сделать что-то отдельно, чтобы защитить объективность расследования", - сказал Коми.

Раскрывать все остальные факторы на открытых слушаниях он отказался. "Были и другие вещи, повлиявшие на случившееся... Вероятно, единственной другой вещью, о которой я, как мне кажется, могу говорить на открытых слушаниях, было то, что в какой-то момент генеральный прокурор приказала мне не называть происходившее "расследованием", а вместо этого называть происходившее "вопросом", и меня это привело в замешательство и обеспокоило", - подчеркнул Коми.

Во главе предыдущей администрации США стоял президент- демократ Барак Обама. Встреча Билла Клинтона с Лореттой Линч, также представлявшей Демократическую партию, в разгар расследования "компьютерного скандала", спровоцировала бурные протесты, в первую очередь со стороны Республиканской партии США. Демократом является и Хиллари Клинтон, которой на ноябрьских президентских выборах республиканец Дональд Трамп нанес поражение.