Конгрессмен США принес извинения журналисту газеты Guardian, которому разбил очки

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана Грег Джианфорте направил письмо журналисту британской газеты The Guardian Бену Джейкобсу, принеся официальные извинения за то, что напал на репортера, разбив тому очки. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

В письме конгрессмен взял на себя всю ответственность за инцидент. "Вы даже не притрагивались ко мне, я не имел права нападать на вас", - отмечается в послании. Джианфорте также сообщил, что намерен пожертвовать 50 тыс. долларов в Комитет защиты журналистов.

Джейкобс в ответ заявил, что принимает извинения законодателя. В своем заявлении он выразил надежду, что мирное разрешение инцидента "подчеркнет важность уважения свободы прессы".

Инцидент произошел в городе Бозмен (штат Монтана) в конце мая на мероприятии, проходившем в рамках кампании республиканца Джианфорте по борьбе за кресло конгрессмена. По словам журналиста, после одного из вопросов политик начал вести себя агрессивно, толкнул репортера, в результате чего тот упал, разбил очки и ушиб руку. После происшествия корреспондент опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как Джианфорте заявляет, что "сыт по горло" такими людьми, как Джейкобс, и требует от него "убираться отсюда".

Изначально представители кампании заявляли, что в произошедшем виноват сам журналист, который якобы действовал агрессивно. Инцидент не помешал 56-летнему Джианфорте одержать победу на состоявшихся в конце мая в Монтане выборах и занять пост члена Палаты представителей Конгресса США.

Но по итогам проведенного правоохранительными органами расследования Джианфорте были предъявлены обвинения в мелком правонарушении. Конгрессмен должен явиться в суд 20 июня. В случае признания вины ему может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до 500 долларов.