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Госдеп: США работают над восстановлением доверия к России

Международная панорама
8 июня, 22:28 дата обновления: 8 июня, 22:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам начальника пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, существуют области, где страны могут сотрудничать

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США работают над реальным восстановлением доверия к России и ищут области для сотрудничества. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы работаем над реальным восстановлением доверия к российскому правительству. Существуют области, где мы можем сотрудничать", - отметила она.

Науэрт подчеркнула, что США "продолжают искать эти области" отметив, что к ним не относятся те сферы, в которых имеются разногласия и которые не отвечают американским ценностям. Так она прокомментировала вопрос журналистов о переговорах между Москвой и Вашингтоном о возвращении российской дипсобственности.

29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. На основании решений занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы были введены санкции против ФСБ России и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США до 2 января.

Власти США также закрыли для россиян доступ на загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как отметила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, базы использовались для отдыха дипломатов и их семей.

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