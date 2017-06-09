Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн включили 59 катарцев в террористический список

КАИР, 9 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн включили 59 подданных Катара и 12 катарских структур в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Об этом говорится в совместном заявлении четырех государств, выдержки из которого привел телеканал Al Arabiya.

В совместном документе отмечается, что "Катар проводит политику двойных стандартов, заявляя о борьбе с террором и одновременно поддерживая экстремистские группировки".

Четыре арабских государства заявили о том, что они намерены "продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов", а также бороться с "источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились".

По имеющейся информации, в совместный "террористический список" вошли, в частности, несколько катарских неправительственных организаций и экстремистских группировок, действующих на территории Ливии. В него включены один из наиболее авторитетных лидеров ливийских экстремистов Абдельхаким Бельхадж и 85-летний египетский проповедник Юсеф аль-Кардауи, известный своими радикальными и экстремистскими высказываниями.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.