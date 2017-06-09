Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн включили 59 катарцев в террористический список

Международная панорама
9 июня, 1:26 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

В совместном документе отмечается, что "Катар проводит политику двойных стандартов, заявляя о борьбе с террором и одновременно поддерживая экстремистские группировки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 9 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн включили 59 подданных Катара и 12 катарских структур в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Об этом говорится в совместном заявлении четырех государств, выдержки из которого привел телеканал Al Arabiya.

В совместном документе отмечается, что "Катар проводит политику двойных стандартов, заявляя о борьбе с террором и одновременно поддерживая экстремистские группировки".

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© REUTERS/Thomas White

Кризис в Заливе: Кувейт продолжает "челночную дипломатию"

S&P понизило суверенный рейтинг Катара до "AA-"

Лавров: CNN разрушает свою репутацию, сообщая о российских хакерах в Катаре

Четыре арабских государства заявили о том, что они намерены "продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов", а также бороться с "источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились".

По имеющейся информации, в совместный "террористический список" вошли, в частности, несколько катарских неправительственных организаций и экстремистских группировок, действующих на территории Ливии. В него включены один из наиболее авторитетных лидеров ливийских экстремистов Абдельхаким Бельхадж и 85-летний египетский проповедник Юсеф аль-Кардауи, известный своими радикальными и экстремистскими высказываниями.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар Египет Бахрейн Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
3
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
4
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
5
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
Темы дня
Загрузка...
Реклама