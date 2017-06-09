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Министр экономики Японии: Путин и Абэ - единственные лидеры, которые так часто встречаются

Международная панорама
9 июня, 7:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Хиросигэ Сэко отметил, что необходимо еще сильнее активизировать развитие экономического сотрудничества между РФ и Японией

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ - единственные мировые лидеры, кто может похвастаться столь частыми личными встречами. Такое мнение, выступая на торжественном приеме в посольстве РФ в Токио по случаю отмечаемого 12 июня Дня России, высказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Я думаю, что никто из мировых лидеров не может похвастаться такой частотой личных встреч", - подчеркнул Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений Японии с Россией.

Японский министр отметил, что необходимо еще сильнее активизировать развитие экономического сотрудничества между двумя государствами. "Сейчас мы не используем и части имеющегося у наших стран двустороннего потенциала, поэтому необходимо еще сильнее активизировать сотрудничество", - добавил он.

В пятницу посольстве РФ в Токио прошел торжественный прием по случаю отмечаемого 12 июня Дня России. В нем приняли участие проживающие в Японии россияне, представители зарубежных дипломатических миссий и члены японского политического и экономического истеблишмента.

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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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