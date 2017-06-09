Назарбаев: на саммите ШОС в Астане начинается новая история организации

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начинается новая история объединения.

Об этом глава Казахстана сообщил в ходе заседания ШОС в узком составе.

"На саммите в Астане начинается, можно сказать, новая история нашей организации. Нынешнее заседание в последний раз проходит в шестистороннем формате. Сегодня мы договорились подписать решение о завершении процедуры приема и предоставления статуса государства-члена ШОС Республике Индия, Исламской Республике Пакистан", - сказал Назарбаев.

По мнению президента Казахстана, "прием новых членов придаст новый мощный импульс развитию организации, будет содействовать росту ее международного авторитета".

Он также отметил, что участники саммита планируют принять заявление о совместном противодействии международному терроризму, а также подписать конвенцию по противодействию экстремизму.

"Сегодня деятельность ШОС учитывает последние тенденции в геополитике, базовые тренды мировой экономики. Проводится системная работа по последовательному достижению ключевых целей эффективной реализации всех совместных решений", - отметил Назарбаев. По его словам, особое внимание уделяется вопросам преодоления новых вызовов, угроз стабильности и безопасности. "В частности, в рамках данного саммита планируется принятие заявления о совместном противодействии международному терроризму, а также подписание конвенции по противодействию экстремизму. Это станет значимым вкладом ШОС в борьбу с этим глобальным злом", - подчеркнул президент Казахстана.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).