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Посол эмирата: Трамп играет основную роль в разрешении конфликта вокруг Катара

Международная панорама
9 июня, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Доха попросила американского лидера помочь разобраться с намерениями Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп играет решающую роль в разрешении разгоревшегося между рядом арабских государств и Катаром конфликта, который привел к дипломатической изоляции последнего. Такое мнение выразил посол Катара в США Мешаль бен Хамад Аль Тани в опубликованном интервью изданию Financial Times.

"Мы верим в его (Трампа - прим. ТАСС) способность урегулировать этот кризис", - заявил Аль Тани. По его словам, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, инициировавшие дипломатическую и экономическую блокаду Катара, запросили не менее 10 дней на подготовку своих требований к соседнему государству Аравийского полуострова. "Мы хотим, чтобы США помогли нам понять, чего хотят эти три страны, так как пока они сами не знают, чего хотят", - отметил дипломат.

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"Наиболее важные шаги взаимодействия, которые исходили в последнее время от США, имели место благодаря президенту, которого мы очень уважаем", - подчеркнул Аль Тани. - "Мы искренне верим, что участие президента и Соединенных Штатов разрешит кризис".

Трамп 7 июня предложил Катару и странам, разорвавшим с ним отношения, помощь в улаживании разногласий. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп заявил об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
Катар Бахрейн Саудовская Аравия
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