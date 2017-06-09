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СМИ: свыше 20 человек стали жертвами теракта в окрестностях Багдада

Международная панорама
9 июня, 12:24 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 9, июня. /ТАСС

Взрыв устроил террорист-смертник

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Эль-Мусайиб в 60 км к югу от Багдада.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, теракт в населенном преимущественно шиитами городе устроил смертник.

Ответственность за вылазку пока не взяла ни одна из действующих в республике группировок.

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