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Арабо-курдские отряды прорвали оборону террористов на севере Ракки

Международная панорама
9 июня, 13:43 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Захвачен стратегический плацдарм для продвижения к центру города

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БЕЙРУТ, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заняли бывшие армейские казармы на севере города Ракка (520 км от Дамаска), которые служили оборонительным рубежом террористов. Об этом сообщило агентство Firat.

По его данным, арабо-курдские отряды, входящие в СДС, на протяжении пяти дней вели на этом участке фронта ожесточенные бои с бандами экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Им удалось прорвать оборону противника и захватить стратегический плацдарм для продвижения к центру города. От террористов очищено также здание сахарной фабрики.

На западе Ракки силы СДС вступили утром в квартал Сабахия и ведут там уличные бои. Ранее они заняли на этом участке фронта средневековую цитадель на холме Телль-Харкала и выбили террористов из предместья Эль-Джизра. Арабо-курдские отряды продвинулись вперед на восточном направлении и очистили от террористов квартал Мешлеб. Сейчас бои там завязались в промышленной зоне Эс-Синаа.

Представитель командования СДС сообщил агентству, что за минувшие сутки были убиты не менее 20 наемников ИГ. Общие потери противника составили около 100 боевиков убитыми и ранеными.

Штурм главного форпоста ИГ на Евфрате начался в понедельник после того, как силы СДС подошли вплотную к городской черте на северном, западном и восточном направлении. Поддержку им оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США, в военных действиях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из Ирака.

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