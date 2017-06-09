Reuters: на юго-востоке Турции взорвался заминированный автомобиль

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. По крайней мере три человека пострадали после того, как заминированный автомобиль взорвался в провинции Батман на юго-востоке Турции.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкую полицию.

По его данным, взрыв произошел рядом с КПП жандармерии. Среди пострадавших двое военнослужащих и гражданский.

Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.