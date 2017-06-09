Докладчик Высшего избирательного суда Бразилии призвал лишить Темера мандата президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Высшего избирательного суда (ВИС) Бразилии Эрман Бенжамин, который является докладчиком по делу о возможных нарушениях во время предвыборной кампании 2014 года, считает необходимым аннулировать итоги голосования и лишить президента страны Мишела Темера мандата главы государства. Соответствующее заявление он сделал на заседании судебного органа, трансляцию которого ведет телеканал Globo.

"Мой голос - за лишение мандата президента и вице-президента, избранных в 2014 году, в связи с нарушениями, которые были допущены в ходе кампании", - сказал Бенжамин.

Ранее судьи большинством голосов приняли решение исключить из дела показания топ-менеджеров строительной компании Odebrecht, признавших факт незаконных пожертвований на избирательную кампанию Темера и экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Четверо из семи представителей ВИС сослались на тот факт, что эти данные были получены на финальной стадии процесса и не могут быть приобщены к делу. По мнению местных наблюдателей, данное решение ослабило доказательную базу стороны обвинения.

Телеканал Globo обнародовал собственный прогноз, согласно которому судьи вынесут оправдательный вердикт по этому делу.

6 июня ВИС возобновил рассмотрение дела о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании Темера и Руссефф в 2014 году. По итогам этих слушаний нынешний лидер крупнейшей южноамериканской страны может лишиться своей должности. Решение о судьбе президентского мандата будет принято простым большинством голосов семи судей, которые входят в состав ВИС. Как ожидается, вердикт будет вынесен в ближайшие часы.

Расследование, о котором идет речь, было начато еще в октябре 2015 года. Исковое заявление подали члены Партии бразильской социал-демократии, чей кандидат Аэсиу Невис проиграл Руссефф во втором туре президентских выборов; они утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке. - Прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Адвокаты Темера настаивают на том, что их подзащитный не имел полной информации о финансировании кампании Руссефф, а потому их дело должно быть разделено на две части, каждую из которых следует рассматривать по отдельности. В свою очередь защита экс-президента утверждает, что процесс должен быть аннулирован по той причине, что Руссефф уже была отправлена в отставку по итогам процедуры импичмента.