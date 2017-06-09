США направили в Великобританию бомбардировщики В-2 для участия в регулярных операциях

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США направили дислоцирующиеся на базе ВВС Уайтмэн (штат Миссури) стратегические бомбардировщики В-2 Spirit в Соединенное Королевство, они должны прибыть в британский Фэрфорд. Об этом говорится в сообщении Европейского командования ВС США, поступившем в ТАСС.
В нем отмечается, что самолеты примут участие "в регулярных операциях" по сдерживанию, а также укреплению уверенности союзников.
При этом в командовании подчеркивают, что эти В-2, число которых не уточняется, не станут участвовать в учениях BALTOPS 2017 и будут находиться в регионе "в течение короткого времени".