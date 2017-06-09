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Британские власти арестовали подозреваемого в терроризме

Международная панорама
9 июня, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

23-летний Миджунал Хак был задержан 14 августа 2016 года. Он снова был взят под стражу за нарушение условий условного освобождения

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании арестовали в пятницу подозреваемого в терроризме жителя Лондона. Об этом говорится в заявлении управлении полиции британской столицы (Скотленд-Ярд).

"Житель Северного Лондона 23-летний Миджунал Хак был арестован сегодня, 9 июня, ему предъявлены обвинения в нарушении законов о борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

Хак был задержан 14 августа 2016 года в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства, а затем освобожден с условием, что он будет находиться под полицейским надзором. Он снова был взят под стражу в пятницу за нарушение условий условного освобождения.

Хаку были предъявлены обвинения в подстрекательстве к совершению терактов. По данным полиции, обвиняемый распространял через мессенджер "Уотсапп" видеролики, подготовленные боевиками группировки "Исламское государство "(ИГ, запрещена в РФ).

Как ожидается, 10 июня он предстанет перед Вестминстерским судом британской столицы.

Скотенд-ярд отмечает, что в августе прошлого года в Хитроу вместе с ним была задержана молодая женщина, имя которой не называется, она остается на свободе под надзором полиции. В сообщении не сказано, в какую страну пытались в прошлом году вылететь Хак и его спутница и хотели ли они присоединиться к ИГ, как это сделали сотни экстремистов из Великобритании.

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