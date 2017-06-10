Служба безопасности Украины начала проверку сотрудников после скандала с элитными авто

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины начала проверку сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, которые фигурировали в расследовании журналистов об элитных автомобилях работников СБУ.

"Сообщаем, что проверка фактов, приведенных в сюжете программы "Схемы", в данный момент осуществляется", - говорится в ответе начальника управления внутренней безопасности СБУ Александра Саппы на запрос издания "Слово и Дело".

Ранее журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свободы" и телеканала "UA: Первый") сообщили, что многие работники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ ездят на автомобилях класса люкс, которые могут стоить значительно дороже, чем те могут себе позволить. Как отмечается в расследовании, "диапазон стоимости этих автомобилей колеблется в пределах от 30 до 80 тыс. долларов, зарплата из бюджета - от 8 до 30 тыс. гривен (300-1,150 долларов)".

Редакция программы также объявила, что СБУ пыталась снять с эфира этот сюжет программы, "осуществляла давление, чтобы не допустить выхода в эфир выпуска о коррупции в рядах СБУ". Как сообщили представители "Радио Свобода", за полтора часа до эфира, когда выпуск был уже смонтирован, они получили письмо, подписанное председателем начальника управления взаимодействия со СМИ Еленой Гитлянской "с намеком на уголовную ответственность в случае выхода сюжета".