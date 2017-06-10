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Минюст США просит суд отклонить иск, по которому Трампа обвиняют в нарушении конституции

Международная панорама
10 июня, 6:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Истцы отмечают, что республиканец не отказался от права собственности на свои компании, а лишь отошел от руководства ими, а также не распродал принадлежащие ему активы

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Министерство юстиции США потребовало в пятницу отклонить иск, поданный общественной организацией в отношении президента США Дональда Трампа, по которому его обвиняют в нарушении положений американской конституции, запрещающих лицам, находящимся во главе государства, принимать вознаграждения и выплаты от иностранных правительств. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иск в федеральный суд в Нью-Йорке был подан организацией под названием "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), объединяющей юристов, специалистов по праву и экспертов в области профессиональной этики. По словам представителей организации, Трамп "не предпринял необходимых шагов, чтобы избежать нарушения конституции" после вступления в должность президента. Они указывают на тот факт, что республиканец не отказался от права собственности на свои компании, а лишь отошел от руководства ими, а также не распродал принадлежащие ему активы.

Таким образом, как утверждают истцы, вся прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением в адрес президента, что нарушает законы США. Такими выплатами могут также считаться, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, или плата иностранных правительственных организаций за аренду недвижимости, принадлежащей строительной империи республиканца.

Однако минюст в направленной в пятницу в суд аргументации утверждает, что пункт Основного закона США, касающийся запрета госчиновникам принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств, распространяется лишь на действия, совершаемые лично президентом. Под него не подпадают бизнес-операции и оказание услуг такими принадлежащими Трампу коммерческими объектами, как отели и гольф-клубы, отмечают в ведомстве. В связи с этим Минюст просит суд признать иск несостоятельным и отклонить его, отмечает Reuters.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также постановил консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересов остальных членов семьи.

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