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В Минобороны ФРГ исключили создание единой армии ЕС

Международная панорама
10 июня, 11:08 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

При этом Урсула фон дер Ляйен отметила, что странам сообщества следует лучше координировать свои военные и гражданские структуры

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БЕРЛИН, 10 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Европейский союз не будет создавать единую армию, но при этом странам сообщества следует лучше координировать свои военные и гражданские структуры. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в опубликованном интервью немецкому редакционному объединению Funke Mediengruppe.

"Европейской армии не будет. Останутся вооруженные силы (отдельных - прим. ТАСС) европейских государств. Национальные парламенты сами будут решать, в каких операциях будут участвовать их военнослужащие", - пояснила фон дер Ляйен.

"ЕС не конкурирует с НАТО", - сказала министр. "Европейский союз объединяет военные средства, которые нам следует лучше координировать, с гражданскими средствами, такими, как, например, инвестиции в развитие и стабильность. И создание европейского командного центра в Брюсселе - первый серьезный шаг", - отметила она.

По словам главы ведомства, референдум в Великобритании и президентские выборы в США "открыли глаза" европейцам. "Европейцы должны активнее брать безопасность в собственные руки", - заявила фон дер Ляйен.

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