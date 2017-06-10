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Президент Грузии впервые заявил, что несколько раз думал о досрочной отставке

Международная панорама
10 июня, 11:27 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Георгий Маргвелашвили заявил, что должность главы государства - это "фактор доверия и ответственности"

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ТБИЛИСИ, 10 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили впервые публично заявил, что несколько раз думал об уходе с занимаемого поста.

"Человек, когда думает о своем будущем, всегда думает о каких-то неординарных шагах. В период пребывания на посту президента Грузии я по-разным причинам несколько раз подумывал об отставке", - сказал он в интервью тбилисскому телеканалу "Пирвели". При этом он отметил, что "должность президента - это не только высокий пост и титул, а фактор доверия и ответственности".

Георгий Маргвелашвили родился 4 сентября 1969 года в Тбилиси. В 1992 году окончил факультет философии и психологии Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили, а в 1994-м - Университет Центральной Европы в Праге, является доктором философских наук. С начала 2012-го активно участвовал в деятельности коалиции "Грузинская мечта". 25 октября того же года был назначен министром образования, 7 февраля стал также вице-премьером. 11 мая "Грузинская мечта" выдвинула его кандидатом в президенты на выборах 27 октября 2013 года, в которых он одержал победу.

В соответствии с новой редакцией Конституции Грузии, принятой парламентом в 2010 году и вступившей в силу в 2013 году, значительно сокращены полномочия президента и усилены полномочия премьера.

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