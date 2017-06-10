МИД Бахрейна: позиция Трампа по Катару отражает твердую решимость США бороться с террором

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Катару подтверждает решимость Соединенных Штатов противостоять терроризму во всех его проявлениях. Об этом говорится в распространенном Бахрейнским информационным агентством заявлении МИД Королевства Бахрейн.

В тексте отмечается, что Манама приветствует заявление президента США по незамедлительному прекращению Катаром поддержки экстремизма. "Озвученная позиция отражает твердую решимость США продолжать борьбу со всеми формами терроризма и солидарность международного сообщества в вопросе ликвидации этого опасного явления", - уверены в МИД. В ведомстве отметили необходимость обязать Катар внести коррективы в политический курс, выполнить свои обязательства и присоединиться к антитеррористическим усилиям стран региона.

Ранее Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также поддержали позицию Трампа относительно Катара. В минувшую пятницу американский лидер призвал Доху прекратить спонсирование экстремистских группировок, отметив, что "Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

9 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет опубликовали террористический список, в который включили 59 человек и 12 организаций. Среди структур, поддерживающих террористов, шесть организаций, действующих на Бахрейне, пять - в Катаре и одна - на территории Ливии. В реестр вошли 26 граждан Египта, 18 катарцев, пять ливийцев, по два человека из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна, а также йеменец и подданный ОАЭ. В Дохе черный список, составленный четырьмя арабскими странами, назвали безосновательным.