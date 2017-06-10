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Суд Египта перенес вынесение приговора по делу об убийстве генпрокурора

Международная панорама
10 июня, 12:31 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Такое решение было принято из-за необходимости "продолжить обсуждение вопроса"

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КАИР, 10 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Уголовный суд Каира перенес вынесение приговора по делу об убийстве генерального прокурора Египта Хишама Бараката на 17 июня. Об этом сообщил представитель суда.

По его словам, решение суда перенесено из-за необходимости "продолжить обсуждение вопроса".

Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находятся 67 человек, 16 из них - в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ). Эта группировка причислена в Египте к группировкам, ее деятельность в стране запрещена. Среди обвинений - сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов.

В июне 2015 года в Каире был убит генеральный прокурор Египта Хишам Баракат. Заложенная в припаркованный автомобиль бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями главу надзорного органа доставили в больницу, однако врачи, сделавшие несколько операций, так и не смогли спасти его жизнь.

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