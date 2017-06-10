Террористы ведут обстрел жилых кварталов Дейр-эз-Зора, есть пострадавшие

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БЕЙРУТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обстреливают из минометов городские районы Дейр-эз-Зора (432 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщило агентство SANA, из квартала Эль-Кусур поступили сведения об одном погибшем и 17 раненых. В пятницу сирийская армия и ополченцы отразили нападение банд ИГ на свои оборонительные рубежи в этом городе и нанесли им потери.