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В Латвию прибыли свыше 100 канадских солдат из боевой группы НАТО

Международная панорама
10 июня, 16:42 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Военнослужащие прилетели в международный аэропорт Риги на самолете CC-150 Polaris

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РИГА, 10 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Свыше 100 канадских военнослужащих из боевой группы многонационального сводного батальона НАТО прибыли в Латвию. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

В Латвию прибыли солдаты из 1-й механизированной бригады Вооруженных сил Канады. Они прилетели в международный аэропорт Риги на самолете CC-150 Polaris. "Планируется, что в течение следующей недели в Латвию прибудут все канадские военнослужащие", - указывает Минобороны.

На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит свыше 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении.

ВС Канады направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведвзвод, Албания - 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту с 160 военными. Еще 50 военнослужащих в Латвию направит Словения, а Испания дислоцирует 300 военных из механизированной пехотной роты, бронемашины, танки и военных инженеров.

В республику ранее уже прибыла группа военных инженеров из Канады для строительства военной базы. В ее состав вошли около 50 военнослужащих инженерного подразделения ВС Канады. В Латвии они построят базовый лагерь, рассчитанный на 500 военных. В страну также уже была доставлена боевая техника и экипировка ВС Канады для подготовки развертывания международного батальона НАТО.

Канадский батальон НАТО будет развернут в Латвии до 19 июня.

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