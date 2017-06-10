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СМИ: Мэй пытается убедить североирландских юнионистов в необходимости коалиции

Международная панорама
10 июня, 16:19 UTC+3 /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Британский премьер уже отправила в Белфест переговорную группу во главе с Гэвином Уильямсоном, чтобы обсудить детали союза между Консервативной партией и ДЮП

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ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй пытается убедить Демократическую юнионистскую партию (ДЮП) Северной Ирландии в необходимости заключения с Консервативной партией официального коалиционного соглашения. Об этом информировал телеканал ITV со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

"Коалиция была бы лучше, чем непрочный союз", - сообщил телеканалу министр, занимающий один из ключевых постов в британском правительстве. "Мы не хотим, чтобы ДЮП всякий раз требовала денег за тот или иной законопроект, для проведения которого нам необходима поддержка (в парламенте). Это было бы крайне нестабильно", - добавил он.

"Не стоит недооценивать важность сделки с ДЮП. Без нее я не вижу, каким образом мы могли бы уверенно управлять страной", - отметил еще один источник телеканала.

Как ранее сообщили британские СМИ, британский премьер отправила в Белфест переговорную группу во главе с Гэвином Уильямсоном, чтобы обсудить детали союза между Консервативной партией и ДЮП.

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но утратили правящее большинство большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, таким образом потеряв 13 мандатов по сравнению с составом предыдущего созыва и утратив право на самостоятельное формирование правительства, для которого необходимо иметь парламентское большинство в 326 мест.

В связи со сложившейся ситуацией Мэй в пятницу заявила, что сформирует правительство при поддержке ДЮП в Палате общин, однако о создании полноценной коалиции речи не шло.

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