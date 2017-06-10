Sky: более 30 человек погибли в результате нападения боевиков ИГ к югу от Мосула

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек стали жертвами нападения, совершенного в субботу боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к югу от Мосула. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на полицию республики, свыше 40 человек получили ранения.
По поступающей информации, экстремисты ИГ атаковали населенный пункт Ширкат в 100 км к югу от Мосула. В результате вылазки погибли мирные жители, а также иракские военнослужащие и бойцы местного ополчения. Нападение удалось отбить, уничтожены десятки боевиков.
Как отмечает телеканал, этот населенный пункт, расположенный на западном берегу реки Тигр, был отбит у террористов в прошлом году.
Нападение на Ширкат совпало по времени со взятием правительственными силами одного из крупнейших районов Западного Мосула - Эз-Занджели.
В настоящий момент правительственные силы Ирака - Федеральная полиция, армейский спецназ и силы быстрого реагирования МВД - продвигаются к старым кварталам Мосула. О начале штурма оставшихся укреплений террористов в Западном Мосуле было объявлено 27 мая. На территории, подконтрольной ИГ, остаются порядка 180 тыс. мирных иракцев, которых боевики используют в качестве живого щита.