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В Ливии освобожден сын Каддафи Сейф аль-Ислам, он направился на восток страны

Международная панорама
10 июня, 21:31 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Сообщается, что Сейф аль-Ислам покинул Зинтан, где находится тюрьма, прибыл в расположенный на востоке Ливии город Эль-Байда и находится среди родственников

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КАИР, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Сын лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам освобожден из тюрьмы в Зинтане (северо-запад Ливии). Об этом сообщил в субботу новостной портал Afrigatenews.

По информации издания, которое ссылается на окружение бывшего секретаря Высшего народного комитета (премьер-министра) Джамахирии аль-Багдади аль-Махмуди, Сейф аль-Ислам покинул в субботу Зинтан, прибыл в расположенный на востоке Ливии город Эль-Байда и находится среди родственников. Его старейшины ранее предложили зинтанцам принять у себя сына полковника в случае освобождения, которое стало возможно после закона о всеобщей амнистии, одобренного Палатой представителей (постоянный избранный парламент) в прошлое месяце.

Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев Зинтана и все это время находился в тюрьме этого города. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор, однако зинтанцы категорически отказывались передавать своего узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения режима Каддафи. На протяжении последних лет выдачи сына бывшего ливийского лидера безрезультатно добивался Международный уголовный суд.

Теперь, по официальной амнистии, Сейф аль-Ислам может беспрепятственно передвигаться как в самой Ливии, так и выезжать за рубеж.

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