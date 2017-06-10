Sky: североирландские юнионисты решили поддержать британских консерваторов

Чемпион мира по шахматам Карлсен проиграл Ароняну на супертурнире в СтавангереСпорт 10 июня, 22:47
Лавров призвал Тиллерсона принять меры по недопущению ударов в СирииПолитика 10 июня, 22:27
Лашманова: российские ходоки после возвращения на зарубежные старты вновь станут лидерамиСпорт 10 июня, 21:50
Янчук: победительница Roland Garros Остапенко манерой игры напоминает ШараповуСпорт 10 июня, 21:40
Валерия Коблова стала чемпионкой России по борьбе в весе до 58 кгСпорт 10 июня, 21:36
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят - 11-йСпорт 10 июня, 21:27
Сборные Шотландии и Англии сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 июня, 21:05
Politico: Трамп намерен отменить ряд решений Обамы о нормализации связей с КубойМеждународная панорама 10 июня, 20:53
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в ШвейцарииПроисшествия 10 июня, 20:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии одобрила пункты соглашения о поддержке Консервативной партии в парламенте Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-секретаря британского премьер-министра Терезы Мэй.
"Мы можем подтвердить, что ДЮП одобрила пункты соглашения о поддержке правительства консерваторов", - сказал пресс-секретарь.