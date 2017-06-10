Sky: североирландские юнионисты решили поддержать британских консерваторов

ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии одобрила пункты соглашения о поддержке Консервативной партии в парламенте Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-секретаря британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Мы можем подтвердить, что ДЮП одобрила пункты соглашения о поддержке правительства консерваторов", - сказал пресс-секретарь.