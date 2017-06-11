Темер отрицает, что просил спецслужбы дискредитировать судью по делу Petrobras

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер отрицает, что просил спецслужбы найти факты, которые могли бы дискредитировать судью Федерального верховного суда (ФВС) Эдсона Факина. Соответствующее заявление распространила в субботу пресс-служба лидера крупнейшей южноамериканской страны.

"Правительство не использует государственный аппарат против бразильских граждан и никогда не предприняло бы действий, которые не вписываются в строгие рамки закона", - отмечено в документе.

Судья Факин отвечает в ФВС за резонансное дело о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras, а также за антикоррупционное расследование, начатое в мае в отношении самого Темера. В пятницу журнал Veja опубликовал материал, в котором говорилось, что Бразильское разведывательное агентство якобы получило от главы государства указание начать расследование в отношении Факина, чтобы найти компрометирующие судью факты. Конечной целью президента, по версии издания, является отстранение Факина от всех расследований, которые могут затронуть интересы руководителей законодательной и исполнительной власти.

Председатель ФВС Кармен Лусиа выразила обеспокоенность информацией, изложенной в статье, и призвала немедленно начать расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть ее достоверность. Аналогичные заявления сделали генпрокурор Бразилии Родригу Жано и представители национальной Коллегии адвокатов.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был смонтирован.