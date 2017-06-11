Правительство Австралии намерено обязать интернет-компании делиться кодами со спецслужбами

СИДНЕЙ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии планирует подготовить и представить на рассмотрение парламента поправки к федеральному законодательству, обязывающие производителей популярных программ-мессенджеров сотрудничать со спецслужбами, ведущими борьбу с терроризмом. Об этом в воскресенье сообщил генеральный прокурор страны Джордж Брэндис в интервью газетам издательской группы Fairfax Media.

"Меня тревожит, что действующие законы не обеспечивают достаточного уровня сотрудничества со стороны корпораций", - подчеркнул он.

По словам генпрокурора, если в середине 2013 года примерно 3% перехватывавшегося спецслужбами интернет-трафика оказывалось зашифрованным, то в настоящее время зашифровано уже более 40%. "Пройдет совсем немного времени, и зашифрованным будут все 100% такого трафика, - предположил Брэндис. - Это грозит существенно ослабить наши возможности в области сбора развединформации, или даже вообще лишить нас этих возможностей".

Новый закон "должен быть достаточно сильным для того, чтобы в случае необходимости не рекомендовать, как сейчас, а требовать от телекоммуникационных компаний сотрудничать с получившими ордер правоохранительными органами и спецслужбами в расшифровке интернет-трафика", пояснил Брэндис. В то же время он уточнил, что власти не будут пытаться заставлять компании внедрять в свою продукцию технологию "бэкдор" (дефект алгоритма, который намеренно встраивается разработчиком, что позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению операционной системой - прим. ТАСС).

"Одним из вариантов является расширение доступа получивших ордер спецслужб к информации отправителя послания или его получателя, сообщил Брэндис. - Если для этого потребуются ключи шифрования, то они должны быть предоставлены властям".

Генпрокурор Австралии также считает целесообразным обсудить этот вопрос с другими странами-участницами группы "Пять глаз" (Five Eyes - в эту группу входят спецслужбы США, Канады, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии - прим. ТАСС). "Полагаю, нам нужно занять единую позицию в отношении юридически обязательного сотрудничества со стороны производителей оборудования и социальных сетей", - подчеркнул он.