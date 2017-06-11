Пенс: из-за Парижского соглашения США лишились бы 6,5 млн рабочих мест за 25 лет

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Участие США в Парижском соглашении по климату привело бы к тому, что страна потеряла 6,5 млн рабочих мест в течение четверти века. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в американском Милуоки (штат Висконсин).

Пенс заверил, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из данного соглашения, руководствуясь интересами трудящихся. По словам вице-президента, участие Вашингтона в договоренности "стало бы бременем, которое, по одним оценкам, обошлось бы американцам в 6,5 млн рабочих мест в течение следующих 25 лет".

Как пояснил Пенс, 3 млн потерянных рабочих мест приходились бы на обрабатывающую промышленность. По его мнению, при этом, Китай и Индия, к примеру, "фактически ничего бы не потеряли". Объясняя решение американского лидера, Пенс подчеркнул, что тот "поставил Питтсбург выше Парижа", а "Милуоки выше Милана".

Сам Трамп в начале месяца приводил иную статистику. Во время выступления в Белом доме он указал, что США, выполняя положения Парижского соглашения по климату, могли потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Президент США объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для своей страны. Документ был подписан в 2016 году, в число участников вошли, в частности, Россия, Германия, Индия и Китай. Главная цель соглашения - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительное повышение может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.