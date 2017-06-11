Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: из-за Парижского соглашения США лишились бы 6,5 млн рабочих мест за 25 лет

Международная панорама
11 июня, 7:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Вице-президент США заверил, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе из Парижского соглашения, руководствуясь интересами трудящихся

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Ahn Young-joon, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Участие США в Парижском соглашении по климату привело бы к тому, что страна потеряла 6,5 млн рабочих мест в течение четверти века. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в американском Милуоки (штат Висконсин).

Пенс заверил, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из данного соглашения, руководствуясь интересами трудящихся. По словам вице-президента, участие Вашингтона в договоренности "стало бы бременем, которое, по одним оценкам, обошлось бы американцам в 6,5 млн рабочих мест в течение следующих 25 лет".

Как пояснил Пенс, 3 млн потерянных рабочих мест приходились бы на обрабатывающую промышленность. По его мнению, при этом, Китай и Индия, к примеру, "фактически ничего бы не потеряли". Объясняя решение американского лидера, Пенс подчеркнул, что тот "поставил Питтсбург выше Парижа", а "Милуоки выше Милана".

Сам Трамп в начале месяца приводил иную статистику. Во время выступления в Белом доме он указал, что США, выполняя положения Парижского соглашения по климату, могли потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Президент США объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для своей страны. Документ был подписан в 2016 году, в число участников вошли, в частности, Россия, Германия, Индия и Китай. Главная цель соглашения - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительное повышение может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратове
2
Кратовский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации МВД и Росгвардии
3
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
4
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
5
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
6
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
7
Обыск у оппозиционера Мальцева проходит в связи с насилием к представителю власти
Темы дня
Загрузка...
Реклама